النائب محمد فؤاد يعزل نفسه ذاتيا لمخالطته "فراج": لم تؤخذ مني أي مسحات

قال الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، إنه التزم بإجراءات العزل الذاتي في منزله منذ أمس، كونه كان أحد المخالطين والمشاركين في اجتماعات لجنة الخطة والموازنة التي حضرتها النائبة شيرين فراج، الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أنه شارك هو و10 نواب آخرين، في 5 اجتماعات بمشاركة النائبة.

فؤاد: شاركت مع 10 نواب آخرين في 5 اجتماعات حضرتها النائبة المصابة بكورونا

وأضاف"فؤاد"، لـ"الوطن"، أن المجلس قد سبق ذلك باتخاذ عدة إجراءات احترازية، منها التزام النواب بارتداء الكمامات، والحفاظ على مسافات آمنة بينهم، لافتا إلى أن آخر لقاء جمع بينه وبين النائبة كان منذ أسبوع، وبذلك تنتهي مدة العزل الذاتي خلال أسبوع على الأكثر، وهي فترة ظهور الأعراض وحضانة المرض البالغة 14 يوما.

وتابع أنه لن يجري أي تحاليل ولم يبلغ من مجلس نواب، بضرورة أخذ مسحات "عينات"، حيث أشار المجلس وفق التعليمات الواردة من قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، بأنه لا تجرى مسحات (تحليل pcr)، إلا لمن تظهر عليهم أعراض المرض.

ولفت إلى أن مجلس النواب تواصل مع وزارة الصحة فور إعلان إصابة النائبة شيرين فراج، وأكدت الوزارة أن الإجراءات الاحترازية السابقة التي اتبعها المجلس تجعل إمكانية نقل العدوى ضئيلة للغاية، حيث كفاية الإجراءات الوقائية المطبقة.

وأوضح أن الاجتماعات التي جمعتهم بالنائبة كانت تضم على الأكثر في كل اجتماع 10 نواب، في قاعة الشورى، وهي قاعة كبيرة تستوعب 250 نائبا، لافتا إلى أنه رغم صعوبة نقل العدوى في ظل هذه الإجراءات الاحترازية، إلا أنه ملتزم بالإجراءات، ولن يختلط بأي من المواطنين حتى انتهاء فترة العزل، حفاظا على سلامة الجميع.