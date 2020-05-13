مصرع طفل صعقا تسلق عمود كهرباء بسبب "طائرة ورقية" في الدقهلية

لقي طفل مصرعه صعقا بالكهرباء بقرية بسنديلة التابعة لمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، اليوم، عقب تسلقه أحد أعمدة الكهرباء، لتسليك طائرة ورقية علقت في الأسلاك الكهربائية.

تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا يفيد بورود بلاغ من مركز شرطة الستاموني، بمصرع طفل صعقا بالكهرباء بقرية بسنديلة التابعة لمركز بلقاس إثر صعوده عامود كهرباء .

وبانتقال ضباط المباحث إلى مكان البلاغ تبين أن الطفل المتوفى يدعى "إسلام محمد رضا عبد العال" وأنه كان يلعب بطائرة ورقية فعلقت بأسلاك الكهرباء الخاصة بأحد الأعمدة فتسلق العمود لإنزال الطائرة إلا أن التيار الكهربائي صعقه مما أدى إلى وفاته في الحال.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونعت شبكة كهرباء بلقاس الطفل إسلام محمد رضا عبد العال وقدمت خالص العزاء والمواساة للأسرة، وأهابت بجميع الأهالي في أي مكان الحفاظ على أولادهم والتنبيه عليهم عدم تسلق أعمدة الكهرباء أو اللعب بجوارها بالطائرات الورق.