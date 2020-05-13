مدير قها التعليمية يتابع تسليم المشروعات البحثية

تفقد صلاح محروس مدير إدارة قها التعليمية مدرسة حامد سليمان الابتدائية بقرقشندة واجهور الابتدائية بنات 2 لمتابعة تسليم المشروعات البحثية والتأكد من إتباع كافة الإجراءات الاحترازية وتنظيم عملية التسليم وأخذ مسافات كافية بين الجميع.

وشدد أثناء الزيارة علي عدم دفع أي مبالغ مالية نظير عملية التسليم، وعدم ربط تسليم المشروعات البحثية بالمصروفات المدرسية حسب تعليمات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم وطه عجلان وكيل وزارة التعليم بالقليوبية.

وأكد قيام كل مدرسة بإعداد كشوف للطلاب الذين قاموا بإرسال المشاريع البحثية وعرضها من خلال المنصة أو أدوات التواصل الخاصة بالمدرسة لإطلاع الطلاب عليها، مشيرا إلى ضرورة قيام المدرسة بإعداد قائمة بالطلاب التي لم تقم بتسليم المشروع البحثي بعد انتهاء فترة تسليم الأبحاث.