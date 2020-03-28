"تعليم القليوبية": مستعدون لامتحانات الثانوية والدبلومات

قال طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، إن المديرية استعدت تماما لامتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية مشيرا إلى أن كافة أجهز المديرية جاهزة وفق الضوابط الصحية والوقائية التي حددتها الوزارة حفاظا على أرواح الطلاب والمعلمين والعاملين بالتعليم وتم تجهيز الاستراحات الخاصة بملاحظي اللجان للثانوية العامة والدبلومات الفنية وتزويدها بكافة سبل الأمان والتهوية وتوفير الإجراءات الوقائية وأعمال التطهير والتعقيم وإتباع كافة السبل التي تكفل الحماية الصحية للمشاركين في أعمال الامتحانات داخل اللجان وفى محيطها وتوفير كافة سبل الحماية للطلاب الذين يخوضون تلك الامتحانات بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة.

وأكد عجلان أن المديرية تسير على القواعد الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التربية والتعليم ومحافظة القليوبية في إطار خطة مواجهة فيروس كورونا وأنها تتعامل مع المستجدات أولا بأول وتنفذ الخطط الوقائية والاحترازية بما تتضمنه من أعمال التعقيم والتطهير التي تكفل حماية العاملين بالمؤسسات التعليمية ودواوين المديرية والإدارات من أي مخاطر صحية.

وأضاف أن أعمال فرق التطهير والتعقيم لمنشآت ومدارس ومؤسسات مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية تنفيذ لتوجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية متواصلة حيث تم تعقيم جميع المدارس على مستوى 12 إدارة تعليمية ويتم تعقيم الإدارات التعليمية وديوان المديرية بشكل يومي والمدارس بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

معقبا أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا اتساقا مع خطة الدولة في هذا الشأن حيث تم القيام بأعمال التطهير والتعقيم مبني ديوان مديرية التربية والتعليم ببنها ودواوين الإدارات وكافة المنشآت التابعة للمؤسسة التعليمية وتكثيف حملات التوعية لكيفية التعامل مع تلك المستجدات.وقال طه عجلان أنه عقد اجتماعا عبر الفيديو كونفرانس مع مجلس الأمناء بالقليوبية لبحث إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد وإجراء التطهير الدوري للمدارس والمنشآت التعليمية.

مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على فتح باب المشاركة المجتمعية لمجلس الأمناء وأعضاء البرلمان، ورجال الأعمال لتوفير معدات وأدوات التطهير الدوري لمدارس المحافظة حيث تم شراء معدات ومواد التطهير بالتنسيق مع مجالس الأمناء وأعضاء البرلمان لتوفير هذه المبالغ بعيدا عن موازنة الدولة وعدم تحميلها فوق طاقتها، حيث تخطت إجمالي مبالغ تلك الأدوات ومواد التطهير حوالي 3 ملايين جنيهات، لإجراء التطهير الدوري للإدارات التعليمية والمدارس.