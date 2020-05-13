الاتحاد الأوروبي يدعو إلى عودة تدريجية للسياحة بعد رفع قيود كورونا

دعا الاتحاد الأوروبي إلى عودة تدريجية للسياحة بعد رفع قيود مكافحة وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، ظهر اليوم، ولم تذكر القناة الإخبارية مزيدا من التفاصيل.

وكشفت وكالة "رويترز" للأنباء، في وقت سابق، عن وثيقة تحدد الشروط الآمنة لاستئناف السياحة في الاتحاد الأوروبي، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية.

ونقلت صحيفة الجارديان أن المفوضية الأوروبية ستوصي باتباع نهج تدريجي لإعادة فتح الحدود، يعني أن دول الاتحاد الأوروبي ستفتح أمام السائحين من دول بعضها البعض.

وقررت بعض الدول الأوروبية تخفيف إجراءات الحظر المفروض على مواطنيها بشكل تدريجي، بعد أن أصبحت أكثر استعدادا.