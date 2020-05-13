تطبق أول يوليو.. أسعار الضريبة على الدخل بعد تعديل القانون

كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن تعديلات بعض أحكام قانون "الضريبة على الدخل" الصادر بالقانون رقم 26 لسنة 2020، إذ يتم تطبيق النظام الضريبي الجديد للدخل من المرتبات وما في حكمها اعتبارًا من أول يوليو المقبل.

وتسري تعديلات قانون الضريبة على الدخل، على الدخل المتحقق من النشاط التجاري والصناعي أو إيرادات المهن غير التجارية، أو إيرادات الثروة العقارية بدءًا من الفترة الضريبية التي تنتهي بعد تاريخ العمل بالقانون.

رفع حد الإعفاء الضريبي الشخصي والممولين

تتضمن التعديلات زيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة 60%، إذ جرى رفع حد الإعفاء الأساسي لكل ممول من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، إضافة إلى زيادة حد الإعفاء الشخصي لأصحاب المرتبات من 7 آلاف جنيه إلى 9 آلاف جنيه.

وتستعرض "الوطن" أسعار الضريبة على الدخل، كما يلي:

أسعار الضريبة على الدخل

حتى 24 ألف جنيه.. 0% ضريبة.

أعلى من 24 ألف جنيه إلى 30 ألفا.. 2.5% ضريبة.

من 30 لـ45 ألف جنيه.. 10% ضريبة.

من 45 لـ60 ألف جنيه.. 15% ضريبة.

من 60 لـ200 ألف جنيه.. 20% ضريبة.

من 200 لـ400 ألف جنيه.. 22.5% ضريبة.

ما يزيد عن 400 ألف جنيه.. 25% ضريبة.

وتعكس التعديلات تنفيذ الحكومة للتكليفات الرئاسية بتحقيق العدالة الضريبية بشكل تصاعدي، وتحسين الشرائح الضريبية لصالح أكبر جزء من المجتمع وخدمة الطبقة المتوسطة، على النحو الذي يسهم في الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.