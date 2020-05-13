620 مليون جنيه من "تنمية المشروعات" لبنك القاهرة للقروض متناهية الصغر

وقع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، عقدين مع بنك القاهرة بغرض إتاحة تمويل لصالح المشروعات المتناهية الصغر بقيمة 620 مليون جنيه.

وقال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، في بيان صادر اليوم، إنه بموجب الاتفاق الموقع بحضور طارق فايد رئيس البنك، فسيقدم "تنمية المشروعات" التمويل لبنك القاهرة من أجل توفيرها بشروط ميسرة لأصحاب المشروعات متناهية الصغر أو للراغبين في إقامة هذه النوعية من المشروعات بجميع المحافظات.

جامع: توقعات بتمويل 40 ألف مشروع متناهي الصغر

وقالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن القروض التي سيتم إتاحتها تبدأ من 5 وحتى 50 ألف جنيه، موضحة أنه من المتوقع تمويل 40 ألف مشروع متناهي الصغر من خلال الاتفاق مع بنك القاهرة.

وأشارت "جامع" إلى أن العقد الأول مرتبط بمشروع مبادرة التمويل متناهي الصغر، بإجمالي تمويل من جهاز تنمية المشروعات 500 مليون جنيه تم توفير هذا التمويل من خلال اتفاقية البنك الدولي لتحفيز ريادة الأعمال، حيث سيتم يتم توجيه 70% من إجمالي قيمة هذا التمويل لمشروعات الشباب والمرأة.

وأوضحت أن العقد الثاني يتعلق بمشروع دعم المرأة للتمويل متناهي الصغر، حيث تصل قيمة التمويل 120 مليون جنيه مخصصة لدعم مشروعات المرأة المصرية، وتم توفير هذا التمويل من خلال اتفاقية الوكالة الفرنسية وسوف تكون الأولوية للمحافظات الأكثر فقرا.

وذكرت أن المشروعان يهدفان إلى تمويل المشروعات متناهية الصغر سواء القائمة أو الجديدة من خلال فروع بنك القاهرة، بهدف مساعدة هذه المشروعات على التطور والتوسع، وإتاحة قروض ميسرة تساعدها على الاستمرار وترفع معدلات التشغيل وتزيد من قدرة هذه المشروعات عل استيعاب وتوفير المزيد من فرص العمل.