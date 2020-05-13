من اليوم وحتى نهاية رمضان.. إذاعة القرآن تنقل صلاة التراويح من الأزهر

قال الدكتور حسن مدني رئيس شبكة إذاعة القرآن الكريم، إنّ إذاعة القرآن ستنقل صلاة التراويح من الجامع الأزهر بدءًا من اليوم وحتى نهاية شهر رمضان المبارك.

وأوضح مدني، لـ"الوطن"، أنّه منذ اليوم الثامن من رمضان يتم نقل صلاة التراويح من مسجد عمرو بن العاص، وبدءًا من اليوم سيتم نقلها من الجامع الأزهر، وسيكون الشيخ حجاج هنداوي هو إمام صلاة التراويح اليوم من مسجد الجامع الأزهر.

وعن مشاركة أئمة الجامع الأزهر لقارئ الإذاعة في إمامة صلاتي العشاء والتراويح، أوضح مدني أنّ تلك أمور تنظيمية متفق عليها، مشيرا إلى أنّ صلاة التراويح ستكون 8 ركعات، إضافة لـ3 ركعات شفع ووتر، والمدة الزمنية للبث من 45 دقيقة حتى 60 دقيقة.

وكان الأزهر الشريف أعلن بثّ صلاتي التراويح والتهجد، من الجامع الأزهر، بدءًا من اليوم وحتى نهاية شهر رمضان المبارك، بحضور أئمة الجامع والعاملين به فقط، مع الالتزام باتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة العاملين به.

وتنقل شعائر الصلاة مباشرة، عبر الصفحات الرسمية للأزهر الشريف على مواقع التواصل الاجتماعي، فيس بوك، يوتيوب، إنستجرام، وتويتر، حرصا من الأزهر على بث الأجواء الروحية المتصلة بالشهر الكريم، خاصة خلال العشر الأواخر، وما في لياليها من الأجر العظيم والفضل العميم، عسى أن يتقبل الله دعائنا ويفرج عنا أجمعين هذه الأزمة التي يعاني منها العالم بأكمله.

وويأمل الأزهر أن تكون هذه الخطوة بادرة أمل وبشارة خير للجميع، داعيا المولى عز وجل أن يرفع الوباء عن البلاد وأن يشفي المصابين وأن يرزقنا جميعا الأمن والأمان والسكينة والاستقرار.