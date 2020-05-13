فض سوق الأربعاء بفايد ومنع تجمعات المواطنين للوقاية من كورونا

أعلن متولي حسن رئيس مركز ومدينة فايد، فض تجمعات الباعة الجائلين في محيط سوق الأربعاء بمدينة فايد، تعقيم السوق وغلق المداخل والمخارج لعدم إقامته حفاظا على الأهالي، تحت إشراف أحمد العايدي نائب رئيس مركز ومدينة فايد، تنفيذا لتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بشأن إغلاق الأسواق الأسبوعية ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كرونا المستجد.

وأكد متولي حسن على استمرار حملات النظافة اليومية في جميع الشوارع في الفترة الصباحية والمسائية تحت إشراف نائب رئيس المدينة وبعض العاملين بتحسين البيئة حيث تم اليوم رفع القمامة بمنطقة الجمعية الزراعية وذلك بالمعدات وبمجهود العاملين بتحسين البيئة ومواصلة أعمال التعقيم والتطهير لكافة المؤسسات الخدمية بالمدينة وتجهيز المدارس وتعقيمها وخاصة المدارس التي سف تستقبل لجان امتحانات الثانوية العامة لهذا العام، والتي تبدأ 7 يونيو القادم بالتنسيق مع الغدارة التعليمية بفايد ومديرية التربية والتعليم.