شبورة ترابية تجتاح الوادي الجديد وانخفاض في درجات الحرارة

اجتاحت محافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، شبورة ترابية، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة، عدة مناطق متفرقة في مراكز ومدن المحافظة، مما تسبب في انخفاض مستوى الرؤية الأفقية والرأسية خاصة على الطرق السريعة.

فيما رفعت محافظة الوادي الجديد، درجة الاستعداد القصوى لمواجهة سوء الأحوال الجوية واتخاذ الاستعدادات اللازمة والتنسيق بين رؤساء المدن والأحياء ومركز عمليات المحافظة، كما شددت إدارة المرور على قائدي السيارات توخي أقصى درجات الحيطة والحذر وخاصة المسافرين على الطرق السريعة وكثفت الخدمات المرورية من تواجدها مع انتشار الإشارات الضوئية على طول الطرق.

وقال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، إنه جرى استمرار رفع حالة الطوارئ والاستعداد في غرفة العمليات بالمحافظة، ولجنة الأزمات والكوارث، بالإضافة إلى رفع درجة الاستعدادات على مستوى مراكز ومدن المحافظة، إلى جانب جاهزية مخرات السيول ومعدات التدخل لمجابهة الأمطار والانتهاء من عمل جسور حماية وإعاقة في المواقع الأكثر عرضة للسيول.