آمنة نصير: الاعتكاف في المنازل جائز.. فهو خلوة بين العبد وربه

يبدأ المسلمون كل عام في العشر الأواخر من رمضان، بالاعتكاف في المساجد مقتدين بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، لكن مع جائحة كورونا وغلق المساجد أصبح الاعتكاف قائما في المنزل، إلا أنّ البعض قال إنّه لا اعتكاف في المنازل.

الدكتورة آمنة نصير أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، أكدت لـ"الوطن" أنّه يجوز الاعتكاف في المنازل في ظل وباء كورونا، موضحة أنّ الاعتكاف في المنازل جائز، ويمكن إقامته في أي غرفة بعيدة عن الأطفال والأسرة، وقد يكون الاعتكاف ساعتين فقط، من بعد صلاة العشاء يدخل المسلم في نيه الاعتكاف فيدخل الغرفة المخصصة لذلك ويصلي ويدعو الله ويستغفر لذنوبه ويطلب من الله ما يريد.

وأوضحت نصير، أنّ الاعتكاف ليس محددا، فيبدأ من بعد صلاة العشاء: "ملوش مدة أو ساعة معينة، فكرة الاعتكاف قائمة بأن تكون خلوة بين العبد وربه، يكلم فيها العبد ربه بما يشاء، فيستغفر لذنبه، وليس الاعتكاف أن تدخل المسجد وتجلس أسفل عمود، فالاعتكاف نفسي من كل مشاغل الحياة".

يذكر أنّ وزارة الأوقاف قررت هذا العام غلق المساجد ومنع صلاة الجماعة والجمع ومنع التراويح والاعتكاف، بسبب وباء كورونا.