السياحة العالمية تدعو لاستغلال التوقف في التدريب والتطوير

دعت بسمة الميمان المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط بالمنظمة العالمية للسياحة، شركات الطيران والفنادق للاستعداد للاستجابة بسرعة للتغيرات خارج عمليات التشغيل أو الأعمال العادية.

وأكدت خلال إدارتها ندوة أون لاين، تحت عنوان "محاولة استيعاب الكثير أو القليل من البيانات في فترة الجائحة"، أنّ شركات الطيران والفنادق استغلال وقت التوقف عن العمل هذا لإعادة تقييم العمل وتدريب الموظفين ومحاولة تطوير منتجات جديدة لتصبح أكثر مرونة ، والبحث عن فرص جديدة.

وشددت على أهمية خيارات مختلفة لإلغاء حجوزات الطيران والفنادق للاحتفاظ بالعميل (المسافرين عبر الجو ونزلاء الفنادق) على المدى الطويل.

وذكّرت الجميع بأنّ صناعة السياحة لم تنهض دوليًا بين عشية وضحاها، وبالتالي فانتعاشها لن يحدث بين عشية وضحاها، ويجب أن نستعد للانتعاش من الناحية المالية والتشغيلية والتسويقية، وقد تكون هناك حاجة إلى هيكل إداري منفصل للسماح باتخاذ القرارات بسرعة وإبلاغها وتنفيذها.

حضر الندوة أكثر من 400 شخص من: وزارات وهيئات السياحة، الهيئات الوطنية للإحصاء، الجامعات، الإعلام والصحافة، والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ومركز الإحصاء الخليجي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، وعدد من ممثلي القطاع العام والخاص في العالم العربي وممثلي المنظمات المعنية بمنطقة الشرق الأوسط المتواجدة في أوروبا والدول الأمريكية، وغيرهم.