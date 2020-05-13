تطوير حي البري بالخارجة في الوادي الجديد بـ21 مليون جنيه

بدأت محافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، تنفيذ مشروع تطوير حي "البري" بمدينة الخارجة في إطار البروتوكول الموقع بين المحافظة وصندوق تطوير المناطق العشوائية لتطوير المنطقة بتكلفة 21 مليون جنيه.

وقال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، خلال تفقده لموقع تنفيذ المشروع، إنه جري تكليف القائمين على تنفيذه بسرعة الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى في التوقيتات المحددة والعمل بالتوازي في كافة بنود خطة التطوير والتي تشمل إحلال شبكة الصرف الصحي ومياه الشرب وأعمال الرصف وصيانة شبكة الكهرباء ودهان واجهات المباني وإزالة مباني الخطورة الداهمة بالمنطقة.

وأضاف المحافظ، أن المرحلة الأولى من المشروع تتضمن تنفيذ أعمال الصرف الصحي بتكلفة 6.8 مليون جنيه وأعمال شبكة مياه الشرب بتكلفة 2.1 مليون جنيه.