محمود البزاوي يمازح جمهور فرصة تانية بـ"صينية مكرونة": ابني هيتعدم

مازح الفنان محمود البزاوي، متابعيه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، من خلال نشر صورة له بطريقة ساخرة "كوميكس"، وهو يحمل في يده "صينية مكرونة بشاميل"، في إشارة لحبه للطعام خلال أحداث مسلسل فرصة تانية.

وكتب "البزاوي" تعليقًا ضاحكًا على الصورة، بقوله "الدنيا مقلوبة وابنه اتحبس وفي احتمال يتعدم".

وتفاعل الجمهور، مع ما نشره "البزاوي"، وكتب أحدهم: "يا فنان متكبرهاش قوي كدة مفيش حبس و لا إعدام، احنا نعمل 2 سندوتش جبنه قريش و2 رومي و2 قديمة ويا ريت شوية سمبوسك ونقعد نفكر في حل للقضية ونجيب البراءة".

ومن ضمن التعليقات، " طب على الأقل إغرف معاك لزياد المسكين وابعتله صحن بامية على السجن".

ويجسد محمود البزاوي، في مسلسل فرصة تانية، شخصية سالم والد "زياد" أحمد مجدي، و"حسين" شادي جمال هاشم، حيث يتهم الأول في جريمة قتل زوجته الأولى "ريهام" أيتن عامر، ويظهر خلال الأحداث حبه لإعداد الطعام طيلة الوقت.

مسلسل فرصة تانية، بطولة ياسمين صبري، آيتن عامر، هبة مجدي، أحمد مجدي، تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل.

وتدور أحداث مسلسل فرصة تانية حول إصابة "ملك" ياسمين صبري، بفقدان الذاكرة، جراء انقلاب سيارتها، بالتزامن مع زفاف خطيبها السابق "زياد"، من "ريهام" آيتن عامر، التي كانت تلاحقه.

وحاول "زياد" الابتعاد عن "ريهام" وقام بتطليقها يوم زفافهما، فور علمه بحادث "ملك"، ولكن خوفا من السجن بسبب المؤخر، قام بالعودة إلى "ريهام" والسفر معها إلى دبي، ولكنه قرر العودة مجددا والانفصال عنها مرة أخرى.

وخلال الأحداث قرر "زياد" أن يبدأ مع "ملك" صفحة جديدة والتودد إليها بعد علمه بإصابتها بفقدان الذاكرة، وفي الوقت الذي يحدث التقارب بينهما، تفاجئه "ريهام" بخبر حملها، ولكنه يكتشف كذبها، وتحاول قتله و"ملك" بعد شراءها مسدسا، وتفسد حفل خطبته على "ملك" بعد ذهابها إليها، وتقرر "ريهام" الانتحار في منزل "زياد" ويتم اتهامه بقتلها.