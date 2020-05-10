أيتن عامر: لا أشبه ريهام في "فرصة تانية".. ولم أخشى تقديم الدور

قالت الفنانة أيتن عامر، والتي تجسّد دور "ريهام" خلال أحداث مسلسل فرصة تانية، إنَّ هذه الشخصية لا تشبهها، "ولو حصل معايا زي ريهام، سأضع حدًا للعلاقة مع زياد".

مسلسل فرصة تانية، بطولة ياسمين صبري، آيتن عامر، هبة مجدي، أحمد مجدي، تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل.

وأضافت أيتن عامر، لـ"الوطن"، أنَّ الحياة بها شخصيات مثل "ريهام"، وقد يكون أسوأ منها، "لم أقابلها في الواقع ولكن سمعت عنها".

وأوضحت "أيتن"، أنّها لم تخف من تقديم مثل هذا الدور في مسلسل فرصة تانية، أو من ردود الأفعال حولها، خصوصًا وأن الممثل "لازم يلعب ويقدم كل حاجة، وصعوبة شخصية ريهام، تكمن في أنها ذات طبيعة نفسية خاصة ومضطربة، وبالتالي جميع مشاهدها كانت في حاجة لتركيز طول الوقت".

وكانت عاصفة من التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، تلقتها أيتن عامر بعد انتحار "ريهام" في أحداث الحلقة الـ16 من مسلسل فرصة تانية، في محاولة منها لإلحاق التهمة بحبيبها زياد حتى يتم إعدامه "عشان تجيلي ونعيش مع بعض في الأخرة"، حسب قولها له.

وتدور أحداث مسلسل فرصة تانية حول إصابة "ملك" ياسمين صبري، بفقدان الذاكرة، جراء انقلاب سيارتها، بالتزامن مع زفاف خطيبها السابق "زياد" حمد مجدي، من "ريهام" آيتن عامر، التي كانت تلاحقه.

وحاول "زياد" الابتعاد عن "ريهام" وقام بتطليقها يوم زفافهما، فور علمه بحادث "ملك"، ولكن خوفا من السجن بسبب المؤخر، قام بالعودة إلى "ريهام" والسفر معها إلى دبي، ولكنه قرر العودة مجددا والانفصال عنها مرة أخرى.

وخلال الأحداث قرر "زياد" أن يبدأ مع "ملك" صفحة جديدة والتودد إليها بعد علمه بإصابتها بفقدان الذاكرة، وفي الوقت الذي يحدث التقارب بينهما، تفاجئه "ريهام" بخبر حملها، ولكنه يكتشف كذبها، وتحاول قتله و"ملك" بعد شراءها مسدسا، وتفسد حفل خطبته على "ملك" بعد ذهابها إليها، وبسببها تستعيد "ملك" ذاكرتها وتقطع علاقتها بـ "زياد" مجددًا.

وفاجأت "ملك"، الجميع أنها لم تكن مصابة بفقدان الذاكرة من الأساس، ولكن كانت تنتقم من "زياد".