بـ2 جنيه.. الوادي الجديد توفر 20 ألف كمامة للمواطنين بأسعار رمزية

قال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، إن المحافظة وفرت 35 ألف كمامة؛ لتوزيعها بواقع 15 ألف كمامة للعاملين بقطاع الصحة و20 ألف كمامة أخرى سيجري الإعلان عن مواقع بيعها للمواطنين بمنافذ للبيع تابعة للوحدات المحلية، خلال اليومين المقبلين، وبأسعار رمزية تتراوح بين 2 إلى 5 جنيهات.

وأضاف المحافظ، أنه سيجرى تشغيل مستشفيات العزل الجاري تجهيزها بعد العيد بتكلفة بلغت مليون و800 ألف جنيه، وهما "الصدر والحميات" بمدينة الخارجة، وتتولى حاليا مديرية الإسكان تنفيذ أعمال رفع الكفاءة لهما، طبقا للمواصفات التي أقرتها وزارة الصحة.