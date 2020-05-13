ما يحرم على المعتكف في العشر الأواخر من رمضان؟.. "الإفتاء" تجيب

تلقت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي سؤالا بشأن ما يحرم على المعتكف في العشر الأواخر من رمضان؟ وهل يُفسد الاعتكافَ أن أُقبِّل زوجتي إن ذهبت لمنزلي في أثناء الاعتكاف لحاجة؟

وقال الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، إن الفقهاء اتفقوا على أن جماع المرأة عمدًا يُفسد الاعتكاف، وأن المباشرة بالتقبيل واللمس لشهوة حرامٌ في حال الاعتكاف، لكنهم اختلفوا في المباشرة بالتقبيل واللمس؛ هل تفسد الاعتكاف أم لا؟ والجمهور على أنها تبطل الاعتكاف إذا اتصل بها إنزال، وإلا فلا.

وأضاف أنه إذا لم يكن اللمس لشهوة، ولم يُقصد بالتقبيل اللذة، فإنه لا يُفسد الاعتكافَ ولا حرمة فيه، إلا أن المالكية قالوا بأن التقبيل في الفم يُفسد الاعتكاف؛ سواء كان بشهوة أو بغيرها، فالمعتكف إن دخل بيته لحاجة وكان يأمن على نفسه من الإنزال عند تقبيل امرأته لوداع أو نحوه، فإنه يجوز له تقبيلها ولا يفسد اعتكافه، ولا إثم عليه في ذلك، ولكن الأَوْلى أن لا يقبِّل في الفم؛ خروجًا من خلاف من قال بأنه يُفسد الاعتكاف مطلقًا.