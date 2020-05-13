مواطنون يجمعون 75 ألف جنيه لإعادة بناء شقة بعد احتراقها بالسنبلاوين

بعد 48 ساعة من احتراق محتويات شقة بمدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، وبداخلها جهاز عروس كان يستعد أهلها لزفافها بعد عيد الفطر، تمكن مواطنون من جمع المبالغ اللازم لإعادة تأسيس الشقة، وتجهيز العروسة من الجديد بعد انطلاق دعوات لـ"سهم الخير بـ100 جنيه".

عاشت الأسرة لحظات حزينة عندما لم يتمكنوا من دخول شقتهم من شدة النيران، بعد عزومة في الدور الأرضي بنفس البيت لدى شقيقة صاحب الشقة، في منطقة "الحوال" ولم يتمكن الأهالي من السيطرة على النار، واستدعوا قوات الإطفاء إلا أن النار دمرت كل شيء بالشقة.

تعاطف الجيران ومحبي العمل الخيري في السنبلاوين منذ اللحظة الأولى للحريق مع صاحب الشقة، وابنته العروسة والتي تأثرت باحتراق جهاز عرسها، فكونوا سريعا لجنة من الجيران تكون مسؤوليتها جمع التبرعات لإعادة بناء الشقة التي سقط سقفها الخشبي، وتجهيز العروسة.

قال عبد اللطيف بصل، أحد أعضاء "جروب السنبلاوين فيها حاجة حلوة"، إن الجميع تعاطف مع صاحب الشقة منذ اللحظة الأولى، وفي بث مباشر لأحد أعضاء المجموعة "أكرم الحسيني" من داخل الشقة تم الإعلان عن تشكيل لجنة من أهالي المنطقة فقط، لجمع التبرعات حتى لا يستغل أحد الموقف، وجعلنا كل التبرعات تصب عند اللجنة فقط، وبسهم 100 جنيه وتمكنت اللجنة خلال 48 ساعة فقط من جمع مبلغ 75 ألف جنيه وهو يكفي للإصلاح ما احترق.

وأضاف بصل لـ"الوطن" أن النائب هشام الحصري تبرع بشراء أجهزة جديدة للعروسة بدلا من المحترقة، وفي اليوم التالي اشتروا من السوق الأجهزة بعد حصر المحترق، وبعد جمع مبلغ 75 ألف جنيه تم الإعلان عن غلق باب التبرعات لهذه الحالة، وبدأنا بالفعل في عمل سقف جديد للشقة، وإعادة تجهيزها.

وأشار إلى أننا وجدنا تجاوب كبير من أهالي المدينة، وبالإضافة إلي مشاركات نسائية، وتعاطف كبير، وبالإضافة إلى تبرعات بمواد البناء، وخلال وقت قصير سيعود كل شيء كما كان وأفضل، وسيتم زواج العروسة في موعده.

وأكد بصل أنهم كفريق بالإضافة لـ"أكرم الحسيني، أحمد المتولي، هشام صبري، محسن كامل" مستمرون في حملة سهم الخير في السنبلاوين، فقد وزعنا خلال شهر رمضان 400 شنطة غذائية، وخلال أيام سنذبح 3 خرفان ونوزعهم على الأسر الفقيرة.

كان اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا يوم الاثنين الماضي من مأمور مركز شرطة السنبلاوين، باندلاع حريق في شقة في منطقة "الحوال".

هرعت سيارات الإطفاء إلى مكان الحريق في شارع أبو العنين بمنطقة الحوال، وتمكنت بمساعدة الأهالي من السيطرة على النيران، ومنع انتشارها.

وبالمعاينة تبين احتراق محتويات الشقة بالكامل وتبين أنها ملك بكر السيد المحلاوي، 60 سنة نجار، وأن الشقة في الدور الثالث، معروشة بالخشب.