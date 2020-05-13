الجوية القطرية: قرار منح 100 ألف تذكرة مجانية يشمل أعضاء إسرائيليين

قالت الخطوط الجوية القطرية، إن قرار منح 100 ألف تذكرة مجانية، والتي ستوزع على الطواقم الطبية التي تكافح وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" حاليا، يشمل أعضاء الرعاية الصحية الإسرائيليين لشكرهم على عملهم في رعاية المصابين بالمرض، وفق لما ذكرته شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.

وبدأ تقديم الهبة، التي تم الإعلان عنها تحت اسم "شكرًا لكم أيها الأبطال"، اعتبارًا من 12 إلى 18 مايو الجاري، وأوضحت الجوية القطرية، في بيان، أن "أخصائي الرعاية الصحية من كل دول العالم مؤهلين للحصول على التذاكر المجانية".

ولدى سؤاله على "سي إن إن" عما إذا كان الأمر ينطبق على الدول التي ربما تعتبرها قطر عدائية، قال الرئيس التنفيذي للخطوط القطرية أكبر الباكر: "لا يوجد ثمة فرق أو حاجز في المجالات الطبية".

ووفقا لهذا التصريح فإن العاملين في قطاعات الصحة الإسرائيليين سيحق لهم تقديم طلب للحصول على حصة على أساس عدد سكان إسرائيل. وعلى الرغم من أنه لا توجد رحلات جوية على متن الخطوط القطرية المملوكة لحكومة الدوحة من أو إلى إسرائيل، إلا أنه يُسمح للمسافرين الإسرائيليين بالترانزيت عبر مركزها الرئيسي في الدوحة، بعكس بعض شركات الطيران الخليجية الأخرى التي لا تسمح للإسرائيليين بالصعود على متن طائراتها، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية.

وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، إن قطر تلعب دورًا معقدًا في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، فهي من جانب تدعم غزة ماليًا، ومن جانب آخر، فإن هذه المساعدات المالية يتم تقديمها عبر المعابر الحدودية، التي تسيطر عليها إسرائيل، وبدعم من المؤسسة الإسرائيلية، مشيرة إلى وزير الدفاع السابق أفيجدور ليبرمان قال في وقت سابق، إن رئيس الموساد يوسي كوهين زار الدوحة لتوجيه حكومة قطر بالاستمرار في تحويل الأموال إلى "حماس".