أوقاف مطروح تصرف 85 ألف جنيه للمحتاجين

أعلن الشيخ حسن عبد البصير وكيل زارة الأوقاف بمطروح عن اعتماد الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف مبلغ 2 مليون جنيه من أموال الزكاة والصدقات، واختصت منهم مديرية أوقاف مطروح بخمسة وثمانون ألف جنيه، توزع على المستحقين قبل عيد الفطر المبارك.

وقال "عبد البصير"، اليوم، الأربعاء إن هناك تجاوب كبير للتبرعات من مجالس الإدارات العشر التى أقيمت فى الإدارات الأوقاف الفرعية، وفى المساجد الكبرى وبلغت الحصيلة عشرة آلاف جنيه مصرى فى زمن قليل وذلك من ناتج تبرعات الخيريين من أهالى مطروح.

وأضاف أنه سيتم توزيع الزكاة للأسر المسجلة على قوائم البر من الأسر الأولى بالرعاية، على أن يشمل التوزيع جميع الإدارات بنطاق المحافظة بداية من إدارة أوقاف الحمام، والعلمين، والضبعة، ومرسى مطروح، والنجيلة، وسيدى برانى، والسلوم، بالإضافة إلى إدارة أوقاف سيوة.

وأشار إلى أن عملية الصرف ستجريها مديرية أوقاف فى مطروح عبر الفيزا البريدية لاعتبار الشفافية فى إجراءات الصرف للماليات، بالإضافة إلى حرص الوزارة على الكرامة الإنسانية للمستحقين.

ولفت "عبد البصير" إلى أن الوزارة فوق مهمتها الدعوية من خلال المساجد والزوايا كمهمة أساسية، تباشر أعمال تكاتفها مع المؤسسات الوطنية فى الدولة ، وتحرص على مساندة المحتاجين والأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا فى مصر عامة وعلى مستوى محافظة مطروح على وجه الخصوص، ليس فى شهر رمضان فقط ولكن على مدار جميع أشهر العام.