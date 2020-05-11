عبر أثير الإذاعة.. أوقاف مطروح تحتفل بغزوة بدر

نظمت مديرية أوقاف مطروح احتفالية بمناسبة غزوة بدر الكبرى، عبر أثير راديو إذاعة مطروح الإقليمية، وبحضور قيادات من مديرية الأوقاف.

وبدأت الاحتفالية، مساء اليوم، بقراءة قرآنية للشيخ عزت عطا الله من أئمة مديرية أوقاف مطروح، وشرح فضيلة الشيخ حسن عبد البصير مدير عام مديرية أوقاف مطروح أسباب النصر، والتي تلخصت فى عدة نقاط، منها القيادة الحكيمة، والعدالة المطلقة، والروح المعنوية الغالية، وجمع الكلمة ووحدة الصف، والخطة العسكرية والأخذ بالأسباب.

وقال إن المعركة بين الحق المحض والباطل المحض النصر فيها من الله "فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى"، و"وما النصر إلا من عند الله العزير الحكيم"، ووجه تحية للجيش المصري الذي يخوض معركة حق محض دفاعًا عن الوطن والحدود والأرض والعرض ضد باطل محض يستبيح الدماء ويقتل الأبرياء.

وتناول الشيخ محمود فخر مدير الدعوة الدروس والعبر بغزوة بدر الكبرى وإسقاطها على الواقع، داعيًا للأخذ بالأسباب فى مواجهة فيروس كورونا، والتسلح بالعلم، ونبذ التواكل وحسن التوكل، واختتم الشيخ محمد رضا رشاد بالإبتهالات الدينية والمدائح النبوية.