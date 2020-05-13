الري: زيادة المنصرف من السد العالي لتوفير احتياجات المياه المتزايدة

قال الدكتور رجب عبدالعظيم، الوكيل الدائم لوزارة الموارد المائية والري، إنه تم إعلان حالة الطوارئ بين أجهزة وقطاعات الوزارة والمديريات استعدادا لموسم الزراعات الصيفية، وعلى رأسها محصول الأرز، حيث تزرع الشتلات في الوقت الحالي.

وأضاف في تصريحات لـ"الوطن" أنه تم زيادة المنصرف من المياه خلف السد العالي تدريجيا لتوفير الاحتياجات المائية المتزايدة للبلاد لمختلف الأغراض التنموية، مع البدء في تنفيذ إعداد برامج توزيع وإدارة المياه لكل المناطق والترع بالجمهورية لضمان وصول المياه بالكمية المناسبة وفي التوقيت المناسب دون هدر أو عجز، وهو ما يسهم في تحسين حالة الري بمناطق الجمهورية وانخفاض أعداد الشكاوى.

وكلف الوكيل الدائم رؤساء الهيئات والمصالح والقطاعات بالوزارة بالمتابعة المستمرة لإدارة المياه والمرور بشكل مستمر على شبكة الترع والمصارف وتطهيرها، وإزالة الحشائش المائية، وكذلك متابعة حالة الجسور والمعدات ومحطات الطلمبات والتأكد من جاهزيتها، مع الأخذ في الاعتبار الإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا والإجراءات التي تم اتخاذها للحفاظ على مواردنا المائية من الهدر والاستخدامات الجائرة غير المخصصة ضمن خطط الوزارة للحفاظ عليها.

وأكد على أن الاستعدادات التي قامت بها الوزارة على مستوى مناطق الدلتا تمثلت في تأهيل محطات الرفع وتطهير شبكات الترع والمصارف وتأهيل وتطوير مراكز الطوارئ ساهمت في استيعاب كميات الأمطار الموسم الحالي والاستفادة من النوات التي حدثت خلال هذا العام.

وأوضح عبدالعظيم أنه تم تحديد مناطق زراعة الأرز بمسميات ترع محددة، وأعدت الإدارات الزراعية كروكيات زراعات الأرز بالمحافظات بدقة، مشمولة ببيان الأسماء، والمساحات وتسليمها لإدارات الري وإعلانها بالجمعيات الزراعية بعدما تم الاتفاق عليها من قبل أجهزة وزارتي الزراعة والري بالمحافظات، وأن أي مساحات يتم زراعة الأرز بها خارج الكروكيات تعد مخالف وتقوم وزارة الزراعة بإرسال أسماء المخالفين، والمساحات لاتخاذ الإجراءات اللازمة.