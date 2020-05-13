"النقد الدولي": أزمة كورونا كشفت أهمية الاقتصاد غير الرسمي

قال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط بصندوق النقد الدولي، إن المحاولات المبذولة من جانب دول العام للتكيف والعمل في ظل تفشي وانتشار فيروس كورونا خلال المرحلة المقبلة يتطلب من الحكومات العمل على ثلاثة مستويات .

وأضاف "أزعور"، خلال كلمته في منتدى الاستراتيجيات الأردني عبر الفيديو كونفرانس بعنوان "التحديات والفرص في منطقة الشرق الأوسط ما بعد كورونا"، أنه على الدول أن تتكيف على فيما بعد كورونا على حماية وتحسين الخدمات الصحية المقدمة إلى المواطنين في المستوى الأول.

وتابع أن المستوى الثاني يتعلق بضرورة العمل في المستقبل علي حل المشاكل العالقة والعمل على معالجة المشاكل، موضحا أنه يجب الاهتمام على سبيل المثال بقطاع الاقتصاد غير الرسمي، الذي كشفت الأزمة مدى أهميته، مما انعكس على الفئات المهمشة.

وحول المستوى الثالث والأخير، أكد "أزعور"، ضرورة التحول بعد أزمة كورونا من والمستوى الثالث يتعلق بشكل الاقتصاد العالمي بعد الأزمة من منظومة اقتصادية تقليدية إلي منظومة قادرة على التكيف مع الأزمات، ودعم قطاعات بعينها.

وقال "أزعور"، إن المرحلة الحالية تتطلب القدرة على التكيف السريع، وإصلاح أمور كانت عالقة في الماضي، والعمل على تمكين التكنولوجيا وتسهيل الأنشطة لتمكين الاقتصادات من النهوض.