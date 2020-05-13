عملية طعن في مدخل مستشفى شيبا شمالي تل أبيب

قالت قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، إن عملية طعن في مدخل مستشفى شيبا شمال تل أبيب نتج عنها إصابة حارس بالإضافة إلى إصابة المنفذ بجروح خطيرة عقب إطلاق الرصاص عليه، ولم تذكر القناة الإخبارية مزيدا من التفاصيل.

وفي سياق آخر، اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي 320 شخصا في عيد يهودي لإحياء ذكرى حكيم عاش قديما، بعدما قام المصلون بأعمال شغب احتجاجا على القيود المفروضة لمكافحة وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" التي حرمتهم من الدخول إلى ضريحه.

ومع أن عددا كبيرا من الحاخامات البارزين أيدوا القيود التي فرضتها إسرائيل على التجمع في الأماكن العامة كإجراء وقائي لمنع انتقال العدوى، فقد ثار غضب بعض اليهود المتشددين بسبب تعطيل بعض الشعائر الدينية.

وتركزت الاحتفالات بعيد لاغ باعومر، الذي أقيم، أمس الثلاثاء، في ضريح الحبر شمعون بار يوحاي الذي عاش في القرن الثاني الميلادي والواقع بشمال إسرائيل، وعادة ما تجذب آلاف المصلين الذين يمضون الليلة في أداء صلوات والرقص والغناء حول نيران كبيرة مشتعلة.

وقالت شرطة الاحتلال، إن العشرات حاولوا هذه المرة دخول الضريح في انتهاك لقيود مكافحة الوباء، وعندما تصدت لهم القوات اندلعت مناوشات مع المئات منهم شهدت إلقاء مقذوفات على أفراد الشرطة، مما أدى إلى الاعتقالات الجماعية.