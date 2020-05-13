ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في إسرائيل إلى 16 ألفا و539 حالة

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" في إسرائيل إلى 16 ألفا و539 حالة حتى اليوم.

وقالت وزارة صحة الاحتلال الإسرائيل، وفق ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إنه تم تسجيل 4 حالات وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الوفيات 262 حالة.

وأضافت صحة الاحتلال، أن عدد المصابين بالمرض حاليا يبلغ 4 آلاف و104 حالات، في حين تأكد تعافي 12 ألفا و173 شخصا من "كوفيد 19".

وأشارت وزارة الاحتلال، إلى أن هناك 61 شخصا في حالة خطيرة 51 منهم يتلقون مساعدة بأجهزة تنفس، وهناك 46 مريضا على الأقل في حالة معتدلة فيما يشكو البقية من أعراض خفيفة.