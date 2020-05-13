الأعلى للإعلام يحظر تداول أجهزة البث وفك الشفرة دون موافقته

طالب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، من يرغب في استيراد أو إنتاج أو تصنيع أو تجميع أو عرض بقصد البيع أو التأجير أو التسويق بأي صورة داخل مصر، لأيٍ من أجهزة البث أو فك الشفرة Decoder الخاصة باستقبال البث المسموع أو المرئي، بالتقدم بطلب محدد للمجلس به نوع الأجهزة، على أن يوافق المجلس أو يرفض الطلب حسب ما يراه مناسبا.

ونصت المادة 43 من لائحة تراخيص المجلس الخاصة بالوسائل الإعلامية، والتي أصدرها قبل أيام، على أنّه مع عدم الإخلال بتراخيص وتصاريح الأجهزة والمعدات التي يصدرها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يجب على من يرغب في استيراد أو إنتاج أو تصنيع أو تجميع أو عرض بقصد البيع أو التأجير أو التسويق بأية صورة داخل جمهورية مصر العربية لأيٍ من أجهزة البث أو فك الشفرة Decoder الخاصة باستقبال البث المسموع أو المرئي (وتشمل جميع أجهزة استقبال أو فك الشفرة للبث المسموع أو المرئي، وIPTV ، ومثيلاتها)، أن يتقدم بطلب محدد به نوع هذه الأجهزة، ورقم موديلها، وكميتها، إلى الأمانة العامة مُرفقا به نسخة من كتيب المواصفات الفنية لها، لأخذ موافقة كتابية من المجلس الأعلى.

وتعرض الأمانة العامة الطلبات على المجلس الأعلى، للبت بالموافقة أو الرفض بعد استيفاء موافقة الأجهزة المعنية، والبيانات والمستندات اللازمة أو التي يطلبها المجلس الأعلى.