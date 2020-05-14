"أبرزها رابعة والنهضة وممدوح حمزة".. قضايا تنتظر عودة العمل بالمحاكم

أجلت المحاكم المختصة بقضايا الإرهاب وغيرها، العشرات من القضايا التي تضم عناصر إرهابية أو جنائية، بسبب الإجراءات المتبعة، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبدأت المحاكم التأجيل، وفقا للقرار الصادر من المستشار عمر مروان، وزير العدل، من منتصف مارس الماضي واستمر تجديد التعليق، كل 15 يوم، حتى صدر قرار مجلس القضاء الأعلى، بعودة المحاكم للعمل تدريجيا، بداية من بعد عيد الفطر المبارك، حيث يشهد الأسبوع الأول من يونيو المقبل، انطلاق العمل مجددًا.

ومن بين القضايا التي جرى تأجيلها لمطلع شهر يونيو، ومقرر نظرها بعد إجازة العيد، قضية "تدبير اعتصام رابعة العدوية"، التي تعاد فيها محاكمة 84 متهمًا من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، لاتهامهم بالاشتراك في ارتكاب جرائم القتل العمد والشروع فيه، والانضمام لجماعة إرهابية والمشاركة في تدبير اعتصام مسلح، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة دون ترخيص، وتعطيل حركة المواصلات.

كما تنظر محكمة جنايات أمن الدولة، في الأسبوع نفسه، محاكمة 11 متهمًا، تعاد محاكمتهم في قضية تدبير اعتصام النهضة الاخواني، ومن المقرر أن تعقد المحكمة جلستها بتاريخ 2 يونيو، ونسبت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم القتل العمد والشروع فيه، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة ومناهضة ثورة 30 يونيو.

كما حددت المحكمة جلسة الأول من يونيو، موعدا لثاني جلسات محاكمة ممدوح حمزة، لاتهامه بالتحريض على العنف ونشر أخبار كاذبة، وكانت المحكمة قررت تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهم لإعادة إعلانه.

كما تواصل المحكمة الاقتصادية يوم 3 يونيو المقبل، محاكمة الفنان محمد رمضان، في الدعوى المقامة ضده، من الطيار أشرف أبو اليسر، التي يطالب فيها بتعويض قدره 25 مليون جنيه، لتسبب رمضان في إيقافه عن العمل مدى الحياة، بسبب تصوير "فيديو الكابينة".