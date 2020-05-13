الصحة: لا دليل علمي يوصي بعزل الفريق الطبي 14 يوما

قال الدكتور إيهاب عطية، رئيس الإدارة العامة لمكافحة العدوى بوزارة الصحة، إنّه لا يوجد مرجعية علمية توصي بعزل الفريق الطبي 14 يوما بعد انتهاء مدة عملهم في مستشفيات العزل.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان تسجيل 347 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.

وأوضحت الوزارة أنّ جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكرت أنّ إجمالي العدد الذي جرى تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 10093 حالة من ضمنهم 2326 حالة تعافت وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و544 حالة وفاة.