وزارة الصحة السعودية تعلق على تزايد حالات كورونا في المملكة

أكدت وزارة الصحة السعودية أنه رغم ارتفاع عدد حالات فيروس كورونا في البلاد مؤخرا، تبقى نسبة الوفيات متدنية، لكنها شددت مع ذلك على ضرورة تجنب السلوكيات المخالفة للقواعد الصحية.

وقال المتحدث باسم الوزارة محمد العبد العالي في مؤتمر صحفي، أمس، إنه على الرغم من تسجيل المملكة 255 حالة وفاة ناجمة عن كورونا إلا أن هذه النسبة تشكل 0.6% من إجمالي عدد الحالات المصابة، وهي بالتالي تعد ضمن النسب المعتبرة في حزم الدول المتحكمة بهذه النسب المتدنية، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وأضاف المتحدث أن حصيلة المتعافين تشكل أكثر من 30% بقليل من إجمالي عدد حالات الإصابة في البلاد.

وردا على سؤال عن تزايد أعداد حالات الإصابة بالفيروس يوميا وانتشاره، قال العبد العالي إن الرصد له علاقة وثيقة بالفحص الموسع، وبعوامل أخرى، فعندما لا يكون هناك تقيد بالتعليمات والسلوكيات الصحية والامتناع عن الوجود في تجمعات، يؤدي ذلك إلى ظهور حالات جديدة.

وأوضح أن بعض الحالات التي تم رصدها في الآونة الأخيرة ارتبطت بتجمعات أسرية مكثفة بطريقة خاطئة تخالف النصائح والتعليمات، وفي الأيام الأخيرة الماضية كان هناك ارتفاعا في أعداد ونسب الإصابة بين النساء والأطفال.

وأعلنت السعودية أمس الإثنين، عن تسجيل 9 وفيات و1966 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليتجاوز إجمالي الحالات 41 ألفا.