التموين تصرف 261 مليون جنيه قيمة نقاط الخبز للبدالين

صرفت الهيئة العامة للسلع التموينية، قيمة سلع فارق نقاط الخبز عن شهر أبريل بإجمالي 261 مليون جنيه، وفقا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، لبدالي التموين، وفروع مشروع جمعيتي، والمجمعات الاستهلاكية، وذلك مبكرا عن موعد صرفها المقرر.

يأتي ذلك حرصا من الوزارة على توفير السيولة اللازمة لبدالي التموين، وفروع مشروع جمعيتي، لتدبير وتوفير السلع الحرة لديهم لطرحها للمواطنين للصرف في منظومة فارق نقاط الخبز، إضافة إلى صرف السلع التموينية للمواطنين التي توفرها الوزارة.

وفي وقت سابق، قرر المصيلحي مد فترة صرف سلع نقاط الخبز للمواطنين حتى نهاية الشهر، بدلا من انتهاء صرفها يوم 20 من كل شهر.