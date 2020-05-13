محافظة مطروح تواصل جهود تطهير المؤسسات لمواجهة كورونا

تكثف محافظة مطروح جهودها في النظافة والتطهير اليومية مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتكثيف رفع القمامة والرش والتطهير للشوارع والأرصفة وواجهات المحلات والمباني والمنشآت العامة والحكومية بنطاق المراكز والمدن الثمانية.

ونفذ، اليوم الأربعاء، مركز ومدينة العلمين أعمال الرش والتطهير ضمن الإجراءات الوقائية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا بإشراف رضا جاب الله رئيس المركز، وأجرت فرق الطوارئ رش منطقة وسط المدينة ومحيط قسم الشرطة ومستشفى العلمين للعزل وسنترال العلمين وشارع العلمين الرئيسي والطريق الساحلي ومكتب بريد العلمين.

وأجرى مركز ومدينة الحمام أعمال النظافة والتطهير بمناطق شارع السكة الحديد وشارع استراحة المأمور وذلك تحت إشراف المهندس مسعد عبد الهادي رئيس المدينة.