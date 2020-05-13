ارتفاع عدد مصابي كورونا في المغرب إلى 6466 حالة

أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 48 إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد-19"؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 6466 مصابا، وفقا لما ذكرته قناة"سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية، أنه جرى تسجيل 108 حالة شفاء جديدة من الوباء؛ ليرتفع عدد المتعافين إلى 3099 حالة.

كانت المختبرات الوطنية المغربية المعتمدة سجلت، أمس، 137 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 6418 حالة.

وقالت وزارة الصحة المغربية إن عدد الحالات المستبعدة، بعد التوصل بتحاليل سلبية لحالات مشتبه في إصابتها بالوباء، قد بلغ 65397 منذ بداية انتشار "كوفيد 19" في أرجاء البلاد.