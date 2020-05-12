تسجيل 137 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المغرب

سجلت المختبرات الوطنية المغربية المعتمدة 137 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 6418 حالة.

وأفادت وزارة الصحة المغربية بأن عدد الحالات المستبعدة، بعد التوصل بتحاليل سلبية لحالات مشتبه في إصابتها بالفيروس، قد بلغ 65397 منذ بداية انتشار الفيروس في أرجاء البلاد.

وقال مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بالصحة المغربية محمد اليوبي - في تصريح صحفي اليوم- إنه لم يتم تسجيل أية وفاة ليظل العدد الإجمالي للوفيات 188 حالة.

وأضاف أنه تم تسجيل 180 حالة شفاء إضافية، ليرتفع إجمالي المتعافين من كورونا إلى 2991 حالة.