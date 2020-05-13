غدا.. "المصريين في الخارج" يعقد أول مؤتمر إلكتروني لمناقشة ملف العالقين

أعلن الاتحاد العام للمصريين في الخارج، عقد أول مؤتمر إلكتروني خاص بهم على الإنترنت بعنوان "المصريين في الخارج وأزمة العالقين"، غدا، بمشاركة أعضاء الاتحاد ورؤساء الجاليات والنوادي والروابط المصرية.

وقال الأمين العام للاتحاد العام للمصريين في الخارج علاء سليم، إن المؤتمر يناقش دور الدولة المصرية في إجلاء العالقين، والصعوبات التي تواجه العالقين في دول مختلفه، ومصير العودة إلى الوطن لغير العالقين، ودور السفارات والقنصليات في الخارج في التعامل مع الأزمة، وكذلك تصورات ما بعد كورونا وتأثيرها على أبناء مصر في الخارج.

وأضاف سليم، لـ"الوطن"، أنه من المقرر أن يشارك في المؤتمر المهندس إسماعيل أحمد علي رئيس مجلس إدارة الاتحاد، وشريف فخري عضو مجلس النواب عن المصريين في الخارج، ومستشار الاتحاد، ونانسي نصير عضو مجلس النواب عن المصريين في الخارج، ومحمود أبوالعيون أمين عام مجلس الجالية المصرية في دولة الكويت ومحافظ البنك المركزي الأسبق، وسعيد يحيى رئيس الاتحاد العام للمصريين بالمملكة العربية السعودية.