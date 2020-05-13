بعد تنديد مصر والإمارات بالتدخل التركي في ليبيا.. إسطنبول تتجه لإلقاء التهم

في محاولة للتهرّب من المسؤولية، أطلق وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو اتّهامات عشوائيّة بحقّ الإمارات العربية المتّحدة، بعدما أصدرت كلّ من الإمارات ومصر، اللتان تدعمان الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، بيانا مشتركا مع اليونان وقبرص وفرنسا، أمس، يندد بالتدخل العسكري التركي في ليبيا.

وسعى أوغلو إلى نقل الاتهامات التي تكال لتركيا إلى دولة الإمارات، وزعم أنّها تقوم بـ"إحلال الفوضى في الشرق الأوسط بتدخلاتها في ليبيا واليمن" متجاهلاً تدخّلات بلاده في عدد من دول المنطقة، كسوريا وليبيا واليمن والعراق.

وكان أوغلو يردّ على انتقادات لدور تركيا في الصراع الليبي، حيث نشرت عسكريين وساعدت في إرسال مرتزقة سوريين لدعم الحكومة حكومة الوفاق في طرابلس .وقال جاويش أوغلو لتلفزيون أكيت التركي إن الإمارات ومصر ودولا أخرى لم يسمها "تحاول زعزعة استقرار المنطقة كلها .وفي ليبيا، دعت الإمارات جميع الأطراف الشهر الماضي إلى الالتزام بعملية سلام برعاية الأمم المتحدة لإنهاء الحرب.وأدلى جاويش أوغلو بالتصريحات بعدما نددت وزارة الخارجية في أنقرة ببيان الدول الخمس الصادر يوم الاثنين، واتهمت فرنسا "بالعمل على أن تصبح راعيا لمحور الشر هذا".

وتعالت الأصوات الدولية الاثنين منادية بكبح التدخل التركي العسكري في الصراع الليبي وما يشكله من تهديد لجهود السلام في ليبيا، لاسيما أن أنقرة مستمرة في إرسال الفصائل السورية المتشددة للقتال في صف حكومة الوفاق في طرابلس. وفي هذا الإطار ندد وزراء خارجية مصر واليونان وقبرص وفرنسا بشدة بالتدخل العسكري التركي في ليبيا، داعين تركيا من جديد إلى الاحترام الكامل لحظر السلاح الأممي ووقف تدفق المقاتلين الأجانب من سوريا إلى ليبيا، معتبرة أن الانتهاكات التركية تشكل تهديدا لاستقرار دول جوار ليبيا في أفريقيا وأيضا في أوروبا.

مستشار اردوغان السابق وكاتبه الرسمي ينتقدان كلمات سفدا نويان وفاتح تيزجان المحرضة

مازالت ردود الفعل تتوالى على ماقالته سفدا نويان وفاتح تيزجان انصار اردوغان من تحريض لقتل المعارضين . حيث قالت نويان ان احداث 15 يوليو مازالت شوكة في صدورنا وان هناك قائمة اغتيالات على حد قولها وان عائلتها تستطيع ان تقتل 50 شخص كما قال فاتح تيزجان انه اذا سالت نقطة دم واحدة من اردوغان فتسيل امامها ملايين في هذه الدولة مهددا المعارضة .

ليخرج كمال اوزتورك مستشار الرئيس السابق وايدن اونال نائب حزب العدالة والتنمية والكاتب الرسمي لاردوغان منتقدين حزب العدالة والتنمية الحاكم وواصفين هذه الكلمات بالفاضحة للحزب والحكومة

المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان تقف ضد القضاء التركي المسيس

رفضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، استئنافًا قدمته تركيا ضد حكم دعا إلى الإفراج الفوري عن الناشط المدنيّ ورجل الأعمال التركي المسجون عثمان كافالا.

وقد تم سجن كافالا منذ نوفمبر 2017، ويواجه اتهامات بالتآمر للإطاحة بالحكومة التركية. واتهمه الادعاء بتدبير احتجاجات متنزه غيزي عام 2013، وهي أكبر تظاهرات مناهضة للحكومة في تركيا منذ وصول حزب رجب طيب أردوغان الإسلامي إلى السلطة في عام 2002.

وفي فبراير، تمت تبرئة كافالا من التهم المتعلقة بالاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد، ولكن تمت إعادة اعتقاله في اليوم التالي بتهم التجسس المتعلقة بمحاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو 2016، بعد أن أصدر المدعي العام مذكرة جديدة في تحقيق منفصل ضده، وهذه المرة مرتبطة بمحاولة الانقلاب.

وفي مارس، أصدرت تركيا مذكرة توقيف جديدة بحق عثمان كافالا، بعد ثلاثة أسابيع من تبرئته، حسبما ذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية.

وصدرت مذكرة توقيف ثانية يوم الاثنين بحق كافالا تتعلق بمحاولة انقلاب 2016، لكن هذه المرة بتهمة “التجسس السياسي والعسكري”، حسب الأناضول.

وكان “كافالا” قضى نحو عامين ونصف العام بالفعل في السجن مشدد الحراسة.

وانتقد نشطاء حقوق الإنسان وبعض الحكومات الغربية القضايا المرفوعة ضد كافالا، قائلين إن التهم ذات دوافع سياسية.

وينفي كافالا البالغ من العمر 62 عامًا جميع التهم الموجّهة إليه.

وقضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ديسمبر بأن تركيا انتهكت حقوق كافالا ودعت إلى إطلاق سراحه على الفور.

وقد ذكر موقع ت24 الإخباري أن قرار المحكمة الأوروبية العليا يوم الثلاثاء يتعلق بتهم الإرهاب السابقة الموجهة ضد كافالا بشأن التورط في احتجاجات متنزّه غيزي في إسطنبول عام 2013 ولن يؤثر على تهم التجسس الحالية ضد رجل الأعمال المسجون.

كما دعت منظمات المجتمع المدني الدولية، ومنها منظمة العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش تركيا إلى الإفراج الفوري عن كافالا.

وفي وقت سابق قال أردوغان إنّ كافالا قدم الدعم المالي للإرهابيين خلال احتجاجات غيزي وإنه مدعوم من قبل المستثمر الأميركي الهنغاري ورجل الأعمال جورج سوروس.

واتهم كافالا أردوغان بمنع إطلاق سراحه من السجن.

وأثار العفو التركي المرتبط بكورونا الشهر الماضي، انتقادات من منظمات حقوقية ترى أن التعديل يستبعد المعارضين من السياسيين والصحفيين والأكاديميين وموظفي الخدمة المدنية والمحامين، الذين يواجهون اتهامات تتعلق بالإرهاب.

ويمكن أن يستفيد نحو 90 ألف سجين من الإفراج المشروط أو الإقامة الجبرية في المنزل. ويستبعد التشريع كل المدانين بتهم تتعلق بالإرهاب أو الاعتداءات الجنسية أو جرائم المخدرات والقتل العمد والعنف ضد المرأة.

ولا يشمل القانون الجديد الموقوفين على ذمة محاكمات، مثل السياسي الموالي للأكراد صلاح الدين دميرطاش، ورجل الأعمال الحقوقي عثمان كافالا، والصحفي الكاتب أحمد ألتان.

وبحسب مجلس أوروبا، وهو منظمة حقوقية تضم 47 دولة فإنه يوجد في تركيا 269806 سجناء، ولديها ثاني أكبر عدد من السجناء الجنائيين بعد روسيا.

وقالت ميلينا بويوم، المعنية بالشأن التركي في منظمة العفو الدولية، إن "المدانين في محاكمات غير عادلة بموجب قوانين مكافحة الإرهاب الواسعة للغاية في تركيا أصبح محكوم عليهم أيضا بمواجهة احتمال الإصابة بهذا المرض الفتاك”.

زيادة اسعار السجائر في تركيا

مع القرار المنشور في الجريدة الرسمية بتوقيع الرئيس رجب طيب أردوغان ، تم زيادة الحد الأدنى لقيمة الضرائب الثابتة في السجائر ومنتجات التبغ.

ووفقًا للتعديل ، تم رفع الحد الأدنى لقيمة الضرائب الثابتة المطبقة على شكل 0.3899 بنسبة 17 في المائة إلى 0.4569 ليرة تركية. وقد تمت زيادة ضريبة الاستهلاك الخاصة على ارخص سجائر من 7،798 ليرة إلى 9،138 ليرة.ويعتبر الحد الأدنى لقيمة الضريبة الثابتة هو عنصر لمنع بيع السجائر بأسعار منخفضة. ويتم ضرب سعر التجزئة للسجائر في معدل الضريبة .

وبعد تطبيق هذه الزيادة لن يتم بيع سجائر باقل من 13.64 ليرة تركي وهو ما سيكون الحد الادنى لسعر السجائر.

ميرال اكشنر ترثي ضحايا منجم تعدين سوما في ذكراهم السنوية : انها جريمة عمل وليست حادثة عمل

نشرت ميرال اكشنير زعيمة الحزب الجيد تغريدة على حسابها الشخصي في تويتر راثية ضحايا منجم تعدين سوما في ذكراهم السنوية حيث قالت : رحمت الله على اخواننا 301 عامل الذين ماتوا بسبب الاهمال والتي لم تكن حادثة عمل ابدا بل كانت جريمة عمل لن ننسى ابدا سوما وما تم فيها من كارثة.

تركيا تدفع بدل ايجار لمستشفيات المدينة بما يعادل ميزانية دولة في افريقيا

قام صحفي جريدة جمهوريت تونجاي مولافيس اوغلو بعمل تحليل لتكاليف الايجار التي تدفعها الحكومة للمتعهدين عن مستشفيات المدينة وذلك بناءا على تقارير البروفيسير دكتور دوران بولبولون الحسابية وهو ما اظهر ان هناك مبالبغ فلكية يتم اهدارها ذلك مع انعكاس تغيير سعر الصرف الربع سنوي .

حيث ان تقرير الدكتور بولبون قد فتح الطريق الى اظهار الفرق بين مدفوعات الايجارات في البداية وما يحدث اليوم من اسعار فلكية وذلك استنادا الى تقارير الجهاز الاعلى للرقابة والتحليل المالي ومدفوعات الميزانية وغيرها.

فمثلا:

تم استئجار مستشفى مدينة اتليك في أنقرة للدولة بتكلفة سنوية تبلغ 319 مليون ليرة تركية.

ووفقا للعقود ، ينعكس سعر الصرف الربع سنوي على الإيجار.

ليبلغ سعر الإيجار السنوي للمستشفى مليار و 376 مليون ليرة بناءا على حساب سعر الصرف في مايو!

وقد تم استئجار مستشفى مدينة بيلكنت في أنقرة للدولة بسعر سنوي قدره 289 مليون ليرة تركية.

ليبلغ الإيجار السنوي للمستشفى 1 مليار 103 مليون 885 ألف ليرة تركية.

كما تم تأجير مستشفى مدينة الازيغ سنويًا مقابل 94 مليون 837 ألف ليرة تركية.

لكن المبلغ الذي وصل إليه الإيجار اليوم هو 374 مليون 526 ألف ليرة تركية.

وقد وصلت قيمة الإيجار السنوية التي كانت 137 مليون ليرة تركية لمستشفى مدينة أضنة إلى 535 مليون 251 ألف ليرة تركية اليوم.

كما تم تأجير مستشفى مدينة يوزغات مقابل 44 مليون ليرة تركية في البداية ،

لكن اليوم ، المبلغ الذي وصل إليه الإيجار من خلال اضافة فرق سعر الصرف هو 168 مليون 931 ألف ليرة تركية

مستشفى مدينة بايراقلي في إزمير والتي كان سعر الايجار فيها 242 مليون سنويا اصبح 940 مليون ليرة تركية اعتبارًا من مايو!