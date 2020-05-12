الديهي: تركيا لعبت دور سمسار الإرهاب للإفراج عن الرهينة الإيطالية

قال الإعلامي نشأت الديهي، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، إن هناك معلومات بوجود فتاة إيطالية تُدعى سيلفيا تبلغ من العمر 25 عاما، خرجت من إيطاليا لدولة كينيا، واختطفت في نوفمبر عام 2018 على يد مجموعة من المسلحين بحركة شباب الصومال، موضحا أن الإعلام التركي يحتفي الآن بتحرير الفتاة الإيطالية.

ووأضاف الديهي أن وكالة أنباء الأناضول أعربت عن سعادتها جراء تحرير الفتاة الإيطالية المختطفة في كينيا من قبل الاستخبارات التركية وعودتها لبلادها سالمة، مشيرا إلى أن صحيفة "روبابلك" الإيطالية المعارضة، أكدت أن الإيطاليين دفعوا 4 ملايين يورو للأتراك لتحرير الفتاة من حركة، فيما أكدت حركة شباب الصومال أن النظام التركي قام "بعملية سمسرة قذرة"، وحصل خلالها على 2.5 مليون يورو.