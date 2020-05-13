بوابتان لتعقيم المترددين على مقر النيابة الإدارية بالسادس من أكتوبر

شهد مبنى رئاسة هيئة النيابة الإدارية بمدينة السادس من أكتوبر، إجراء التعقيم الدوري الخامس، بمعرفة إدارة شؤون الديوان العام، وباتباع القواعد والإجراءات الواردة بإرشادات وزارة الصحة، والانتهاء من أعمال تركيب وتشغيل بوابتين إلكترونيتين لتعقيم المترددين على المبنى.

صرح بذلك المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية، ومدير إدارة الإعلام، مؤكدا أنّ هذا يأتي تنفيذا لتوجيهات المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، وفي إطار جهود الدولة الخاصة بإجراءات الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.

وأكد رئيس هيئة النيابة الإدارية، الأهمية البالغة لسلامة أعضاء النيابة الإدارية وأعضاء الجهاز الإداري والعاملين بالمبنى وسلامة المواطنين المترددين على المبنى بإجراءات دورية ودائمة.

يذكر أنّ مبنى النيابة الإدارية يضم بخلاف مكتب رئيس الهيئة، إدارة التفتيش القضائي والأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية والمكتب الفني لرئيس الهيئة للفحوص والمكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات والمكتب الفني لرئيس الهيئة للطعون، وإدارات الإعلام والتحول الرقمي وشؤون المقر ومركز المعلومات ومركز التدريب القضائي ووحدات التحليل الاحصائي والمنازعات والشكاوى، إضافة لنيابة 6 أكتوبر الإدارية - القسم الثاني.