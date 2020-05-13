المركزي يوجه بمخاطبة العملاء المحجوز على أموالهم للاستفادة من مبادرته

أصدر البنك المركزي المصري تعليمات إلى البنوك بإبلاغ العملاء المحجوز على أموالهم ضريبيا؛ لحثهم على الاستفادة من مبادرة مجلس الوزراء لإنهاء نزاعات الممولين مع مصلحة الضرائب من خلال رفع الحجز الضريبي على الممولين عند سدادهم 1% من الأموال المستحقة عليهم للضرائب.

وذكر البنك المركزي، في كتاب دوري وجهه للبنوك اليوم، أنه على البنوك مخاطبة العملاء المحجوز على أموالهم ضريبا وإبلاغهم بهذه المبادرة بموجب خطابات مسجلة ووسائل الاتصال الاخرى للاستفادة من المبادرة حتى يرفع الحجز عن أموالهم ومصانعهم وإعادة إدخالهم الى دائرة النشاط الاقتصادي.

وكان مصدر مسؤول قال في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن حجم الأموال المحجوز عليها ضريبيا يبلغ نحو 65 مليار جنيه، وعدد المستفيدين من مبادرة مجلس الوزراء لرفع الحجز الضريبي بنحو 126 ألف عميل ومصنع وشركة.