"حدائق الملاحة".. 13 معلومة عن جناين ملاحات الإسماعيلية

جناين ملاحات الإسماعيلية أو" حدائق الملاحة"، من أهم المسطحات الخضراء، التي يقصدها الزوار من كل المحافظات، يصل عمرها إلى أكثر من 151 عاما.

"الوطن" تنشر 13 معلومة مهمة عن حدائق الملاحة أو جناين ملاحات الإسماعيلية:

1- حدائق الملاحة من أهم الحدائق بالإسماعيلية، أنشأت مع بداية تدشين الإسماعيلية قبل افتتاح القناة فى عام 1863.

2- مساحة حدائق الملاحة 14 فدان بطول 2 كيلومترعلى شارع محمد على الشهير، مرورا بمبنى الإرشاد ومتحف أثار الإسماعيلية..

3- فى عام 1904 تم تأجير حدائق الملاحة من الحكومة المصرية إلى شركة قناة السويس للصيانة ومراعاتها بمقابل 14 جنيه فى العام.

4- قامت شركة القناه العالمية بدورها فى صيانة هذه الغابة وتزويدها بأشجار جديدة، وشق قنوات داخلها وإقامة عدد من النوادي على شاطئها ومنها نادي الجولف، وممنوع دخول المصريين.

5- بعد التأميم عادت القناه إلى الحكومة المصرية، وظلت تبعية حدائق الملاحة لشركة قناة السويس المصرية، لأن جزء كبير منها، يقع فى حرم قناة السويس

6- جرى استقطاع جزء من الحدائق يتبع المحافظة، بعد إنشاء محافظة الإسماعيلية فى 1959، وهو الجزء الذي يقع خلف نادي الجوهرة، تحت تصرف المحافظة حتى الآن.

7- ظلت حدائق الملاحة منتجع سياحي لزوار الإسماعيلية فى الأعياد والمناسبات حيث كان يشد الرحال إليها ألاف المواطنين من المحافظات القريبة ليفترشوا أرضها ويستظلوا بظلها طوال فترات الأعياد.

8- فى عام 2009 منعت المحافظة تواجد المواطنين وقامت ببناء سور على ترعة محمد على بطول الحديقة للحفاظ على الأشجار التاريخية والأثرية، والتي بدأت الأيدي تلتهمها بالقطع بحجة أنها أشجار قديمة يجب إزالتها.

9- صدر قرار من محافظ الإسماعيلية الأسبق اللواء عبدالجليل الفخرانى هام 2006 بعدم قطع أشجارغابة حدائق الملاحة بعد أن شهدت مذبحة كبيرة للأشجار.

10- فى عام 2016 تم قطع عدد من الاشجار نتيجة إنشاء مجموعة الكبارى الحالية التى يمر بعضها بالحديقة.

11- تضم الحديقة حاليا عدد من أشجار الكازورينا والنخيل الملكي وهى أشجار زينة غير مثمرة يصل طولها إلى مترين تقريبا.

12– قامت هيئة قناة السويس بإنشاء سور كريتال على جزء كبير من الحدائق الأمر الذى جعلها معزولة عن شارع محمد على.

13- بعد انتشار فيروس كرونا تم إخلاء الجناين ومنع تواجد المواطنين بها، خاصة فى المناسبات مثل شم النسيم أو الأعياد.