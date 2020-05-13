أبوالغيط ينعى القليبي وينكس أعلام الجامعة العربية حدادا على رحيله

نعى أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، الأمين العام الأسبق للجامعة العربية الشاذلي القليبي الذي وافته المنية، اليوم، في تونس.

وتوجه أبوالغيط، في بيان صحفي، بالعزاء لأسرة الفقيد وللشعب التونسي، مؤكداً أن الأمة العربية فقدت سياسياً عروبيا مخلصا، لعب دوراً مهماً في مرحلة استثنائية من تاريخ الجامعة العربية المعاصر، فضلاً عن اضطلاعه بمهام سياسية كبيرة في بلده تونس.

وقال أبوالغيط إن القليبي تمكن من الحفاظ على استمرارية عمل الجامعة العربية في ظل الظروف الصعبة التي واجهت العمل العربي المشترك في فترة توليه المسؤولية خلال عقد الثمانينيات، وهو ما عزز من القدرة المؤسسية الكبيرة للجامعة العربية على البقاء والتكيف مع الأزمات، والاستمرار في خدمة الأمة مهما كانت الظروف.

ووجه أبوالغيط بتنكيس علم الجامعة العربية حدادا على رحيل الشاذلي القليبي.