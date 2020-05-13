مخرج البرنس: أحداثه تتشابه مع قصة سيدنا يوسف.. ومتأثرة بـ"بريد الجمعة"

أكّد المخرج محمد سامي، تشابه أحداث مسلسل البرنس مع قصة سيدنا يوسف، مبينً أنَّ القصة هي تطور لقصة النبي يوسف "عليه السلام"، إضافة لتأثره في عمل المسلسل بقصص "بريد الجمعة" التي كان يعرضها الكاتب عبدالوهاب مطاوع في جريدة الأهرام.
وأضاف مخرج البرنس، أنَّه يفضل أن يعمل في مسلسلاته على أفكاره الخاصة والتي يختار مؤلفًا مناسبًا لصياغتها، مؤكّدًا أنَّ نجاح أي مسلسل متوقف على عاملين رئيسيين، هما قوة الاسكريبت وذكاء اختيار الممثلين.
وأكد سامي في مداخلة هاتفية ببرنامج "كأس اينرجي للدراما"، الذي يقدمه الإعلامي محمد طارق أضا على "راديو إينرجي 92.1"، أنَّ مسلسل الأسطورة كان فكرة محمد رمضان.