مخرج البرنس: أحداثه تتشابه مع قصة سيدنا يوسف.. ومتأثرة بـ"بريد الجمعة"

أكّد المخرج محمد سامي، تشابه أحداث مسلسل البرنس مع قصة سيدنا يوسف، مبينً أنَّ القصة هي تطور لقصة النبي يوسف "عليه السلام"، إضافة لتأثره في عمل المسلسل بقصص "بريد الجمعة" التي كان يعرضها الكاتب عبدالوهاب مطاوع في جريدة الأهرام.

وأضاف مخرج البرنس، أنَّه يفضل أن يعمل في مسلسلاته على أفكاره الخاصة والتي يختار مؤلفًا مناسبًا لصياغتها، مؤكّدًا أنَّ نجاح أي مسلسل متوقف على عاملين رئيسيين، هما قوة الاسكريبت وذكاء اختيار الممثلين.

وأكد سامي في مداخلة هاتفية ببرنامج "كأس اينرجي للدراما"، الذي يقدمه الإعلامي محمد طارق أضا على "راديو إينرجي 92.1"، أنَّ مسلسل الأسطورة كان فكرة محمد رمضان.