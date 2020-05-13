أحداث مسلسل البرنس حلقة 19.. علا تضرب فتحي وتعترف بحبها لرضوان

شهدت الحلقة الجديدة من مسلسل البرنس المذاع على قناة DMC العادية ودراما، صراعا جديدا بين زوجة والد فتحي بسبب مريم ابنة رضوان.

ملخص الحلقة 19 من مسلسل البرنس

بعد أن حصل فتحي "أحمد زاهر" على تنازل من شقيقه رضوان المحبوس "محمد رمضان" بعد تهديد الأخير بابنته مريم، وبعد خروجهم من السجن، ترك فتحي الطفلة في موقف للسيارات.

عاد فتحي إلى المنزل ليخبر والدته نجية "أحلام الجريتلي" وزوجة أبيه سميحة "سلوى عثمان" أنه حصل على تنازل من شقيقه وأنه قام ببيع المنزل للمعلم وأنهم يجب أن يتركوا المنزل، وعند سؤاله عن مريم أخبرهم عبد المحسن "إدوارد" أنه قام بتركها في الشارع، وهنا بدأت الشجار وحاولت نورا "ريم سامي" الاعتداء على فتحي بسكين لكن أشقاءه ينجحون بالسيطرة على الأمر، وتهرب من المنزل.

تخرج نور إلى بيت علا "نورا اللبنانية" ووالدتها "صفاء الطوخي" وتخبرها بما حدث، فتهرع إلى الشارع لتتشاجر مع فتحي وتقوم "بضربه بطوبة وتفتح رأسه"، وتتدخل شيماء "دنيا عبد العزيز" زوجة فتحي الأول وتطلب الطلاق وهو ما يحققه لها فتحي.

تستضيف علا ووالدتها شيماء طليقة فتحي، ويقررن الذهاب إلى رضوان في السجن، ويخفين عنه ضياع ابنته مريم، وتعترف علا لرضوان بأنها تحبه.

وعلى جانب آخر يعثر سواق ميكروباص على مريم، فيستضيفها في منزله، ويقرر أن تبقى معه إلى أن يعثر على أهلها.

تقنع نورا أخاها عبد المحسن بإخبارهم بالمكان الذي ترك فيه فتحي مريم، فيخبرهم بشرط ألا يخبروا أشقاءه، ويبدأون في البحث عن الفتاة، لكن تنتهي الحلقة دون العثور على الطفلة.

موعد عرض مسلسل البرنس

تمتلك قناة "DMC"، الحق الحصري لعرض مسلسل البرنس بطولة محمد رمضان، وتعرض الحلقات في تمام الساعة 7:55 بعد الإفطار، وتأتي الإعادة في تمام الساعة 2:00 بعد منتصف الليل قبل السحور مباشرة.

مسلسل البرنس من تأليف وإخراج محمد سامي وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبدالعزيز، عبدالعزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخي، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش.