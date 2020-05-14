حظك اليوم الخميس 14-5-2020 برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي

من أبرز سلبيات مولود برج الأسد حبه للسيطرة والقيادة، والذي قد يجرفه أحيانًا إلى الغطرسة وعدم تقبّل آراء الآخرين.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

تنصحك الأفلاك بأن تتخلى اليوم عن رغبتك في فرض رأيك على من حولك ومع ذلك اهتم بحماية حقوقك ومصالحك.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا لا تتجاهل حقوق شريك حياتك كي تُحترَم حقوقك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان تامر هاشم، ممثل ولاعب درامز بفرقة كايروكي ويوافق تاريخ ميلاده 1 أغسطس.