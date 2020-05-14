هنا الزاهد: فخورة بترشيحي لجائزة أفضل 100 وجه في العالم.. يارب أشرفكم

رغم عدم مشاركتها في موسم دراما رمضان هذا العام، إلا أن الفنانة هنا الزاهد، أصبحت محور حديث مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، بعد إعلان ترشحها لقائمة جائزة أفضل 100 وجه بالعالم.

ونشرت هنا الزاهد، عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، مستعينة بما نشره الحساب الرسمي الخاص بمسابقة tc candler بشأن ترشحها، مصحوبة بتعليق "شكرًا لترشيحي في أجمل 100 وجه في العالم لعام 2020".

وقالت هنا الزاهد لـ"الوطن"، إن ترشيحها لجائزة أفضل 100 وجه بالعالم، أمر يدعو للفخر، متابعة: "أنا مبسوطة وفخورة، خصوصًا أن القائمة تضم فنانين من جنسيات مختلفة، سواء هوليود أو بوليود، بخلاف فتيات الموديلز".

وعبرت "هنا" عن فرحتها، بقولها "أي بنت بالتأكيد هتكون مبسوطة بالجائزة، الحمدلله يارب، وأتمنى أن أكون وجهة مشرفة للشرق الأوسط بهذا الترشيح".