فيديو.. هنا الزاهد تغني للفنان كريم فهمي: "كل البنات بتحبك"

نشر برنامج "عرب وود" عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مقطع فيديو للفنانة هنا الزاهد، مع صديقاتها وهم يغنون لشقيق زوجها الفنان كريم فهمي، أغنية الفنان حسام حسني "كل البنات بتحبك".

https://www.instagram.com/p/B-HjNEwJn6d/?igshid=1l6ii7ors8dgq

وظهرت هنا الزاهد، وهي تغني بصحبة صديقاتها على طريقة "ليب سينك" في برنامج "تيك توك" ليظهر الفنان كريم فهمي، فجأة في الفيديو وهو يرتدي نظارة.

وفي سياق متصل، تخوض الفنانة هنا الزاهد، تجربة تليفزيونية جديدة، حيث تجلس على مقعد المُذيع للمرة الأولى، من خلال برنامج يحمل اسم "هزر فزر"، من المُقرر عرضه على قناة "Cbc"، البرنامج يشهد مشاركة عدد كبير من النجوم، والذين سينقسمون إلى فريقين في كل حلقة، ليتنافسوا خلال مجموعة من الألعاب مثل لعبة تمثيل الأشياء، والتي يقوم فيها أعضاء الفريق بتمثيل أشياء لعضو يجلس على الكنبة.