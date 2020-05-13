محمد فراج: أول حاجة هعملها بعد الحظر "هتجوز"

حلّ الفنان محمد فراج ضيفًا على برنامج "نجوم في الحجر" الذي تقدمه إيناس الشواف عبر "راديو إينرجي" 92.1، كاشفًا أنَّ أول ما سيقوم به بعد انتهاء فترة الحظر هو الزواج.

وقال فراج، إنَّه عادة ما يكون متفائلًا في بداية كل عام، لكن عام 2020 كان صعبًا فـ بدأ بحرائق في أستراليا، وموت عدد من الشخصيات الهمة، ثم أزمة فيروس كورونا، مبينًا أنَّ لديه وقت فراغ كبير يحاول استغلاله في بيته وإنهاء جميع الأعمال التي كان عادة ما يؤجلها، واصفًا ذلك بـ"شيء إيجابي".

أما بخصوص شهر رمضان، أوضح فراج، أنَّه يحاول استغلال وقته في معرفة نفسه والتقرب من الل،ه خاصة أنَّه أول رمضان منذ 10 سنوات يمر عليه دون تصوير بعد توقف تصوير مسلسله، متابعًا "يجب أن نستغل فترة الحظر للتفكير في تغيير طريقة تفكيرنا وستايل حياتنا والإهتمام بصحتنا ونظافتنا والإهتمام بصحة الآخرين.

أما عن روتينه خلال الحظر، لفت فراج إلى أنَّه اكتشف أنه "يحب المطبخ"، مبينًا أنَّه يمضي وقته في التنظيف إلى جانب محاولاته في تعلم الطب.

وأشار إلى أنَّه بعد انتهاء فترة الحظر؛ سيعود لاستكمال تصوير مسلسله مع منى زكي " تقاطع طريق"، مضيفًا أنَّه سيحضر لإتمام زواجه.