محمد فراج: أول حاجة هعملها بعد الحظر "هتجوز"
كتب:
نرمين عفيفي
05:25 م | الأربعاء 13 مايو 2020
حلّ الفنان محمد فراج ضيفًا على برنامج "نجوم في الحجر" الذي تقدمه إيناس الشواف عبر "راديو إينرجي" 92.1، كاشفًا أنَّ أول ما سيقوم به بعد انتهاء فترة الحظر هو الزواج.
وقال فراج، إنَّه عادة ما يكون متفائلًا في بداية كل عام، لكن عام 2020 كان صعبًا فـ بدأ بحرائق في أستراليا، وموت عدد من الشخصيات الهمة، ثم أزمة فيروس كورونا، مبينًا أنَّ لديه وقت فراغ كبير يحاول استغلاله في بيته وإنهاء جميع الأعمال التي كان عادة ما يؤجلها، واصفًا ذلك بـ"شيء إيجابي".
أما بخصوص شهر رمضان، أوضح فراج، أنَّه يحاول استغلال وقته في معرفة نفسه والتقرب من الل،ه خاصة أنَّه أول رمضان منذ 10 سنوات يمر عليه دون تصوير بعد توقف تصوير مسلسله، متابعًا "يجب أن نستغل فترة الحظر للتفكير في تغيير طريقة تفكيرنا وستايل حياتنا والإهتمام بصحتنا ونظافتنا والإهتمام بصحة الآخرين.
أما عن روتينه خلال الحظر، لفت فراج إلى أنَّه اكتشف أنه "يحب المطبخ"، مبينًا أنَّه يمضي وقته في التنظيف إلى جانب محاولاته في تعلم الطب.
وأشار إلى أنَّه بعد انتهاء فترة الحظر؛ سيعود لاستكمال تصوير مسلسله مع منى زكي " تقاطع طريق"، مضيفًا أنَّه سيحضر لإتمام زواجه.