مطار القاهرة الدولي يستقبل 479 مصريا قادمين من الكويت

استقبل مطار القاهرة الدولى، قبل قليل، 3 رحلات جوية، تقل 479 من المصريين العالقين في الكويت بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وأكدت مصادر بمطار القاهرة الدولي، أنّ الرحلة الأولى وصلت القاهرة وعلى متنها 195 راكبا، قادمين على متن طائرة شركة الخطوط الجوية الكويتية.

وأقلت الرحلة الاستثنائية الثانية 145 راكبا، وصلوا على متن طائرة شركة طيران الجزيرة الكويتية.

فيما أقلت الرحلة الثالثة 139 راكبا، وصلوا على متن طائرة شركة الخطوط الجوية الكويتية، على أن يتم إنهاء إجراءات وصولهم بمعرفة أطباء الحجر الصحي، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بإجراء اختبارات فيروس "كورونا" عليهم داخل صالة الوصول، تمهيدا لنقل الركاب القادمين إلى المناطق المخصصة، لعزلهم 14 يوما، تنفيذا لقرار وزارة الصحة مع الركاب المصريين العالقين بالخارج، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وكانت سلطة الطيران المدني، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.