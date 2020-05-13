صحيفة تركية: أنصار أردوغان لا يعرفون سوى التهديد بالقتل للمعارضين

في الحادي عشر من شهر مايو الجاري انتشر فيديو لأحد أنصار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ويدعى "فاتح تيزجان"، يهدد خلاله بالقتل وسفك دماء من يحاولون الانقلاب على "أردوغان"، فيما بدأ مكتب المدعي العام تحقيقات ضده.

يذكر أن "فاتح تيزجان" كان يحاكم من قبل بسبب تهم مختلفة تشمل إهانة الرمز الوطني بالنسبة للأتراك مصطفي كمال أتاتورك، وكان فيديو التهديدات المنتشر له يشمل عبارات مثل: "إذا خرجنا إلى الشوارع مرة أخرى هل لديكم علم كم من الناس يمكن أن نجمع، هل لديكم علم بالقوائم التي أعددناها؟ كيف ستقومون بحماية عائلاتكم وزوجاتكم وأطفالكم؟، مقابل قطرة دماء واحدة لأردوغان، سيتم سفك ملايين الدماء في هذه الدولة".

ولكن من ناحية أخرى، تعليقات صفحات التواصل الاجتماعي على تلك التهديدات كشفت أن "تيزجان"، قد اتصل بالعديد من الصحفيين على أرقامهم الخاصة وقام بتهديدهم.

من تلك الأسماء التي قام بتهديدها كاتبة جريدة "هابر ترك"، سفيلاي يلمان، والتي كتبت عن الموضوع في عمودها الصحفي اليوم، وتقدمت بدعوى لمكتب المدعي العام.