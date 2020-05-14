أسعار السمك اليوم الخميس 14-5-2020 في مصر

تستعرض "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، متوسط أسعار السمك بالسوق المصرية خلال تعاملات اليوم الخميس 14 مايو الحالي، والتي تنوعت بين السمك البلطي والبوري والمكرونة والمرجان على النحو التالي:

سمك البلطي

تراوح سعر كيلوجرام السمك البلطي بين 20 إلى 50 جنيها.

سمك البوري

تراوح سعر كيلوجرام السمك البوري من 65 إلى 75 جنيها، بحسب الحجم والنوع.

الكابوريا

تراوح سعر كيلوجرام الكابوريا بين 30 إلى 160 جنيها، بحسب الحجم والنوع.

سمك الماكريل

جاء سعر كيلو سمك الماكريل بـ45 جنيهَا.

سمك موسى

تراوح سعر سمك موسى بين 60 إلى 70 جنيها.

السبيط

تراوح سعر السبيط بين 110 إلى 130 جنيهًا للكيلو.

سمك الثعابين

تراوح سعر كيلوجرام سمك الثعابين بين 125 إلى 200 جنيه.

سمك القاروص

تراوح سعر سمك القاروص بين 70 إلى 90 جنيهًا للكيلوجرام.

سمك الفيليه

تراوح سعر السمك الفيليه بين 70 إلى 90 جنيها.

سمك المرجان

تراوح سعر سمك المرجان بين 25 إلى 30 جنيها للكيلوجرام.

سمك مكرونة

تراوح سعر السمك المكرونة السويسي بين 60 إلى 80 جنيها للكيلوجرام.

الجمبري

تراوح سعر كيلوجرام الجمبري من 50 إلى 280 جنيها.