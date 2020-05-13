فوده: تنسيق بين الري وجنوب سيناء لوضع خطط حماية وادي بعبع من السيول

قال اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، إنه جرى التنسيق بين وزارة الموارد المائية والري، ومحافظة جنوب سيناء لوضع الدراسات والخطط بشأن حماية منطقة وادى بعبع بمدينة أبورديس، من أخطار السيول، وعمل الدراسات المطلوبة على جميع الأودية التي تؤثر على المدينة.

وأكد محافظ جنوب سيناء في تصريحات صحفية له، اليوم، أنه جرى الاتفاق على تنفيذ مشروع حماية مدينة أبورديس من مخاطر السيول عبر ثلاث مراحل، الأولى عبارة عن بحيرات صناعية وسدود ومجري صناعي حتي البحر بهدف حماية وادي بعبع ومنطقة سرابيط الخادم التابعة لمدينة أبوزنيمة.

واوضح المحافظ أن المرحلة الثانية تشمل حماية منطقة وادي فيران، وجرى إعدادها بمعرفة معهد الموارد المائية وتضم إنشاء سدود وحواجز وبحيرات بأودية "الرحبة والنفوس والجزيرة ونسرين"، والمرحلة الثالثة بمنطقة وادي سدري بمدينة أبورديس طبقًا لتحديث الدراسات والإحداثيات الحالية.

وأشار المحافظ، إلى أنه جار تنفيد المرحلة الثانية لحماية مدن طابا ونويبع والطور وأبوزنيمة ورأس سدر، وهى عبارة عن مجموعة من السدود والبحيرات وحواجز الإعاقة والتوجيه والقنوات الصناعية وأحواض التهدئة، بتكلفة 930 مليون جنيه.